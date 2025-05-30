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Власти озвучили причину взрывов в бухте Десантная во Владивостоке

В результате инцидента никто не пострадал. Угроза полностью нейтрализована.
Ирина Егорова 2025-05-30 10:40:02
© Фото: Shatokhina Natalia/news.ru, Global Look Press

Причиной взрывов в бухте Десантная во Владивостоке стало воспламенение баллонов с пропан-бутановой смесью в одном из автомобилей. Об этом сообщило правительство Приморского края.

«Повреждений административных зданий, жертв - нет», - уточняет пресс-служба.

Напомним, что сегодня утром в районе бухты Десантная прогремело два взрыва. Сотрудники оперативных служб прибыли на место происшествия, район оцепили. Также было частично приостановлено движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая. В настоящее время угроза полностью нейтрализована.

Пропано-бутановая смесь используется как топливо для автомобиля, для этого на машину надо установить специальное газовое оборудование. Газ в  может взорваться из-за утечки, перегрева или из-за неправильной установки и эксплуатации оборудования. 

#в стране и мире #Автомобиль #Владивосток #приморье #Взрыв газа #бухта
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