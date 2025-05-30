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Два взрыва прогремели в районе бухты Десантная во Владивостоке

Повреждений и жертв нет, сообщили в пресс-службе правительства Приморского края. Угроза нейтрализована.
Ирина Егорова 2025-05-30 06:34:51
© Фото: Konstantin Mikhailov, Russian Look, Global Look Press

Два хлопка произошло в районе бухты Десантная во Владивостоке сегодня рано утром. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

На место инцидента прибыли оперативные службы, район оцеплен. Пришлось частично приостановить движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая.

Уточняется, что повреждений, пострадавших и жертв нет, угроза уже нейтрализована.

«Представители профильных ведомств устранили последствия инцидента, произошедшего во Владивостоке», - говорится в публикации.

О каких-либо деталях инцидента дополнительно не сообщается.

Бухта славится своей красотой, ее отличают валуны, небольшие скалы и крупные камни, которые располагаются на береговой линии. Туда часто водят экскурсии для туристов. Гражданским судам вход в бухту Десантная запрещен.

#в стране и мире #Приморский край #Владивосток #взрывы #бухта
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