Два взрыва прогремели в районе бухты Десантная во Владивостоке

Два хлопка произошло в районе бухты Десантная во Владивостоке сегодня рано утром. Об этом сообщила пресс-служба правительства Приморского края.

На место инцидента прибыли оперативные службы, район оцеплен. Пришлось частично приостановить движение транспорта между бухтой Шамора и поселком Щитовая.

Уточняется, что повреждений, пострадавших и жертв нет, угроза уже нейтрализована.

«Представители профильных ведомств устранили последствия инцидента, произошедшего во Владивостоке», - говорится в публикации.

О каких-либо деталях инцидента дополнительно не сообщается.

Бухта славится своей красотой, ее отличают валуны, небольшие скалы и крупные камни, которые располагаются на береговой линии. Туда часто водят экскурсии для туристов. Гражданским судам вход в бухту Десантная запрещен.