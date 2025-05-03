Госдеп США одобрил контракт на $310 млн на обслуживание украинских F-16

Госдепартамент США одобрил контракт на сумму 310,5 миллиона долларов на обслуживание украинских самолетов F-16. Об этом сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона.

Отмечается, что в пакет услуг от США входит поддержка F-16 и сопутствующего оборудования для самолетов.

«Государственный департамент одобрил возможную продажу правительству Украины услуг по поддержке F-16 и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 310,5 миллиона долларов», - говорится в сообщении.

Напомним, что Запад продолжает снабжать Украину истребителями F-16. Между тем, в 2024 году один из таких самолетов, который был отправлен Киеву, сбили сами же ВСУ.