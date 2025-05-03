МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Госдеп США одобрил контракт на $310 млн на обслуживание украинских F-16

Общая сумма контракта составила 310,5 миллиона долларов.
Виктория Бокий 2025-05-03 00:01:30
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Globallookpress

Госдепартамент США одобрил контракт на сумму 310,5 миллиона долларов на обслуживание украинских самолетов F-16. Об этом сообщает агентство оборонного сотрудничества Пентагона.

Отмечается, что в пакет услуг от США входит поддержка F-16 и сопутствующего оборудования для самолетов.

«Государственный департамент одобрил возможную продажу правительству Украины услуг по поддержке F-16 и сопутствующего оборудования ориентировочной стоимостью 310,5 миллиона долларов», - говорится в сообщении.

Напомним, что Запад продолжает снабжать Украину истребителями F-16. Между тем, в 2024 году один из таких самолетов, который был отправлен Киеву, сбили сами же ВСУ.

#самолеты #истребители #Украина #сша #F-16 #контракт
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
2
Вьетнам. Оружие Победы
3
Северный десант
4
Высшая школа ПВО
5
Фрегаты 11356. Россия/Индия
6
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
7
Броневики СВО. Часть 1
8
Индийская дуэль. Су-57 vs F-35
9
Ми-8. Полет в Магадан
10
Морской корпус Петра Великого. Гардемарины 21-го века
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 