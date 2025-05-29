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Рубио анонсировал аннулирование виз студентов из Китая

Накануне власти США приостановили проведение новых собеседований с соискателями студенческих виз до проверки из соцсетей.
Ян Брацкий 2025-05-29 05:57:56
© Фото: Kike Calvo ZUMAPRESS.com Global Look Press

Глава Госдепартамента США Марко Рубио заявил, что власти страны начнут аннулировать визы китайских студентов.   

«США начнут отзывать визы у китайских студентов, в том числе у тех, кто связан с Коммунистической партией Китая или обучается по ключевым специальностям», - написал Рубио в соцсети Х.

Накануне власти США приостановили проведение новых собеседований с соискателями студенческих виз. Вероятно появление обязательной проверки социальных сетей заявителей. Подобным образом Вашингтон намерен бороться с терроризмом и антисемитизмом.

Если задуманное удастся осуществить, то это может серьезно замедлить обработку студенческих виз, полагает издание Politico. Кроме того, многие американские университеты финансово зависят от иностранных студентов.

Несколькими днями ранее стало известно, что Гарварду запретили принимать иностранных студентов. Министр внутренней безопасности страны Кристи Ноэм заявила, что в университете якобы поощрялись антисемитизм и насилие. Сообщается, что подобная участь может коснуться и других высших учебных заведений в Штатах.

#Китай #студенты #сша #Виза #Госдеп #Рубио
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