Politico: США приостановили интервью для выдачи студенческих виз

Американские власти приостановили проведение новых собеседований на выдачу студенческих виз из-за рассмотрения возможности появления обязательной проверки социальных сетей заявителей. Об этом сообщила газета Politico, ссылаясь на телеграмму за подписью госсекретаря Марко Рубио.

«Администрация предписывает посольствам и консульским отделам США приостановить назначение новых собеседований для заявителей на студенческие визы», - написало агентство.

В документе не указано о критериях будущих проверок, но есть упоминание об указах американского лидера, которые направлены на предотвращение терроризма и борьбу с антисемитизмом.

Со слов агентства, если администрация сможет осуществить задуманный план, то это может серьезно замедлить обработку студенческих виз. Кроме этого, многие университеты зависят от иностранных студентов, ведь они «пополняют их финансы». Поэтому образовательные организации также ощутят на себе сильный ущерб.

На прошлой неделе Гарварду запретили принимать иностранных студентов из-за того, что в кампусе университета поощрялись антисемитизм и насилие.