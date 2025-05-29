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Аэропорт Внуково приостановил свою работу

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА, атаковавших столичный регион.
Ян Брацкий 2025-05-29 02:19:02
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Росавиация сообщила о введении временных ограничений на взлет и посадку самолетов в аэропорту Внуково. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

С его слов, экипажи воздушных судов и представители всех служб аэропорта принимают данные меры для обеспечения безопасности полетов и пассажиров.

Тем временем, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении трех ударных беспилотников, атаковавших столичный регион.

«По предварительной информации, серьезных повреждений и пострадавших нет», - написал он в своем Telegram-канале.

Часть обломков упали на проспекте Вернадского, уточнил мэр. Сейчас там работают специалисты соответствующих служб.

Напомним, минувшей ночью силы и средства ПВО сбили над российскими регионами 296 БПЛА киевского режима.

Как сообщили в Минобороны, дроны были уничтожены в небе над Московской, Брянской, Владимирской, Белгородской, Калужской, Курской, Рязанской, Орловской, Тверской, Тульской, Смоленской, Воронежской и Ивановской областями.

#Москва #бпла #Собянин #ограничения #Внуково #росавиация
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