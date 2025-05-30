В Москве вручили международную географическую премию «Хрустальный компас»

В Москве вручили престижную международную премию «Хрустальный компас». Двадцать пять выдающихся достижений и уникальных проектов в области географии, экологии и сохранения историко-культурного наследия.

В этом году церемония проходит под девизом «Планета героев» и посвящена 180-летию Русского географического общества.

«Это действительно важно. То, чем люди занимаются здесь, почему они здесь. Вот почему для меня эта грандиозная церемония не просто слова, а собрание удивительных умов и удивительных людей», - признался актер, режиссер и общественный деятель Стивен Сигал.

В этом году 11 номинаций, в том числе «Гражданская позиция». В ней отметят волонтеров, которые ликвидировали последствия разлива мазута в Черном море.

В номинации «Лучший региональный проект» представлен в том числе музейно-выставочный комплекс из Норильска, а в номинации «Просвещение» - международная выставка-форум «Россия».