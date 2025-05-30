Арифметика счастья: о чем многодетные семьи рассказали Путину на встрече

В связи с приближающимся Международным днем защиты детей, который отмечают первого июня, президент России Владимир Путин сегодня пообщался с многодетными семьями, из таких городов, как: Екатеринбург, Пенза, Биробиджан, Симферополь и Мелитополь, Калининградская, Кемеровская и Рязанская области, Республика Ингушетия.

Сам же разговор получился максимально откровенным: родители и дети поделились своими историями и талантами, задали вопросы. Владимир Путин сделал важные заявления о поддержке таких мам и пап, не обошлось и без подарков. По словам российского лидера, в центре всех решений властей - интересы и благополучие семей с детьми.

У каждой многодетной семьи своя арифметика семейного счастья. Дети были рады показать главе российского государства свои таланты: одни играли на музыкальных инструментах, другие с удовольствием декламировали стихи к празднованию 9 мая.

Связь времен и поколений особо чтут на Северном Кавказе, где многодетные семьи уже давно считаются традицией. А о том, что семьи с большим количеством детей в России должны стать нормой, российский лидер говорит постоянно. Какой это ответственный труд точно знают обладатели ордена «Родительская слава» и звания «Мать-героиня».

Меры поддержки многодетных семей постоянно совершенствуются. Так в Еврейской автономной области за рождение девятого ребенка дают миллион рублей. Согласно данным статистики, которые привел Владимир Путин, в России растет число тех, кто хотел бы создать многодетные семьи.

Для многих семей, которые разговаривали сегодня с российским лидером, важен вопрос передвижения. Ездить в таком составе даже по своей стране может быть проблематично. Владимир Путин пообещал это решить, а также пригласил всех участников сегодняшней встречи приехать в Москву.