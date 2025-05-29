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Путин отклонил телефонный звонок во время общения с многодетной семьей

Президент снял трубку, послушал и коротко ответил: «Потом».
Владимир Рубанов 2025-05-29 17:15:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимиру Путину позвонили во время видеосвязи с матерями-героинями и многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

В какой-то момент у президента поступил вызов на один из стоящих рядом стационарных телефонов. Путин посмотрел, кто звонит, но не стал брать трубку.

Поскольку аппарат продолжал звонить, Путин снял трубку, послушал и коротко ответил: «Потом».

Президент 29 мая пообщался с многодетными семьями в связи с приближающимся Международным днем защиты детей. Его отмечают 1 июня.

Путин поговорил с родителями и детьми из Екатеринбурга, Пензы, Биробиджана, Симферополя и Мелитополя, Калининградской, Кемеровской и Рязанской областей, Республики Ингушетия.

Семьи с семью и более детьми награждают орденом «Родительская слава». Женщины с 10 и более детьми получают звание «Мать-героиня» и одноименный орден.

#Кремль #Владимир Путин #Телефон #звонок #многодетные семьи
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