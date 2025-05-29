Путин отклонил телефонный звонок во время общения с многодетной семьей

Владимиру Путину позвонили во время видеосвязи с матерями-героинями и многодетными семьями, награжденными орденом «Родительская слава».

В какой-то момент у президента поступил вызов на один из стоящих рядом стационарных телефонов. Путин посмотрел, кто звонит, но не стал брать трубку.

Поскольку аппарат продолжал звонить, Путин снял трубку, послушал и коротко ответил: «Потом».

Президент 29 мая пообщался с многодетными семьями в связи с приближающимся Международным днем защиты детей. Его отмечают 1 июня.

Путин поговорил с родителями и детьми из Екатеринбурга, Пензы, Биробиджана, Симферополя и Мелитополя, Калининградской, Кемеровской и Рязанской областей, Республики Ингушетия.

Семьи с семью и более детьми награждают орденом «Родительская слава». Женщины с 10 и более детьми получают звание «Мать-героиня» и одноименный орден.