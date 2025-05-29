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Эксперт: поставки сербского оружия Киеву координируют США

Сербское оружие нельзя поставлять Киеву без ведома Белграда, считает Драгана Трифкович.
Владимир Рубанов 2025-05-29 20:13:02
© Фото: Laurel Chor Keystone Press Agency, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Продажа сербского оружия Украине через посредников не может происходить без согласования с властями балканской страны. Об этом заявила в эфире «Звезды» генеральный директор белградского Центра геостратегических исследований Драгана Трифкович.

Она напомнила, что законы, регулирующие продажу оружия, очень строгие и на международном, и на национальном уровне. И для экспорта сербских вооружений нужно одобрение нескольких министерств, в том числе Агентства по безопасности и информации.

«Сербское общество очень обеспокоено такой информацией, особенно учитывая, что больше 85% граждан Сербии поддерживают Россию в конфликте на Украине. По моим исследованиям, эти схемы продажи оружия были организованы еще 10 лет назад по договоренности с бывшей администрацией США», - сказала эксперт.

Трифкович напомнила, что Сербия официально нейтральная страна. По ее мнению, поставки оружия на Украину нарушают нейтралитет страны.

«В последние годы производство оружия увеличилось. Правительство говорило, что Сербия не поставляет напрямую оружие на Украину. Но такие схемы через третьи страны и через частные компании координируются, по-моему, Соединенными Штатами. Они говорили, что Сербия должна развиваться, но она не должна развиваться в ущерб отношениям с Россией и за счет того, что русские будут погибать от сербского оружия», - сказала эксперт.

Ранее в Службе внешней разведки России заявили, что сербские оборонные предприятия продолжают поставки боеприпасов Киеву, несмотря на декларируемый Белградом нейтралитет. В СВР назвали такую политику «выстрелом в спину» и сообщили, что оружие на Украине убивает и калечит российских солдат.

По данным СВР, сербские производители поставили Киеву сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллион патронов для стрелкового оружия.

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