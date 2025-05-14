Минтранс допустил появление новых знаков для беспилотных автомобилей

В Министерстве транспорта России допустили появление новых дорожных знаков, регламентирующих движение беспилотных автомобилей в будущем.

Также прорабатывается вопрос о специальной разметке в местах, где будут ездить высокоавтоматизированные транспортные средства (ВАТС), пишет ТАСС.

Ранее ведомство сообщало, что беспилотные автомобили выйдут на дороги общего пользования к 2027 году. Тесты автономных грузовиков прошли успешно, но нужны доработки и правила, чтобы инфраструктура была безопасна.

В конце сентября беспилотное движение грузовиков запустили по трассе М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Они работают в автономном режиме, но под присмотром водителя. Он находится в кабине, но в процесс управления не вмешивается. Беспилотники сами набирают скорость, тормозят, перестраиваются в соседние полосы. Роботы-большегрузы оснащены радарами и камерами кругового обзора. Ночью фуры так же уверенно чувствуют себя на дороге, как и днем.

По словам эксперта Дмитрия Попова, время для беспилотного транспорта еще не пришло. Речь о безопасном использовании таких машин может идти только при движении по ограниченной территории, например в Иннополисе или «Сколково», где минимизировано участие другого транспорта.