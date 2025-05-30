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Юрист объяснил, почему в России ИИ не может обладать правом на авторство

Объектом авторских прав может являться исключительно лицо, обладающее способностью иметь права и обязанности.
Гоар Хачатурян 2025-05-30 08:35:41
© Фото: Oliver Berg, dpa, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Вопрос о праве собственности на продукты, сгенерированные нейросетями, сейчас стараются урегулировать в том числе и в правовом поле - идут обширные дебаты среди экспертов и юристов. Об этом «Звезда» поговорила с юристом Артемом Давыдовским.

По его словам, существует три точки зрения на этот счет. Одни говорят о том, что право на авторство должно принадлежать создателям и разработчикам, другие - что на продукты, полученные с помощью искусственного интеллекта, имеют право те люди, которые создали запрос для нейросети, а третьи - что это должно быть общественным достоянием.

В России в настоящее время объектом авторских прав является только гражданин и тот, кто создал то или иное произведение, объясняет юрист.

«В настоящее время в России автором произведения признается гражданин, творческим трудом которого оно создано. Это закреплено законодательством. Именно гражданин», - сказал он.

Также эксперт отметил, что в России искусственный интеллект не обладает правосубъектностью, то есть способностью иметь права и обязанности. Соответственно, никакие результаты деятельности нейросети напрямую не могут быть объектом авторского права.

Ранее психиатр Мария Касперович объяснила, почему опасно дружить с нейросетями. По ее словам, для человека жизненно важно общение с другими представителями своего вида и «дружба» с ИИ может быть рискованной для психики.

Преподаватель кафедры цифровой журналистики факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Екатерина Синякова в свою очередь рассказала, как нейросети могут анализировать психологические проблемы и выдавать алгоритмы их решения.

#искусственный интеллект #нейросети #наш эксклюзив #авторское право
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