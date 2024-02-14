Дешевле психолога: в МГУ рассказали, как ИИ решает проблемы внутри пары

Нейросети, несмотря на свое несовершенство, уже сейчас могут помочь людям наладить отношения со своими вторыми половинками. Самый банальный пример - искусственный интеллект может подсказать, что подарить человеку на День всех влюбленных, основываясь на его предпочтениях. Об этом в разговоре со «Звездой» рассказала преподаватель кафедры цифровой журналистики факультета журналистики МГУ им. Ломоносова Екатерина Синякова.

«Уже сейчас ко Дню святого Валентина можно спросить мнение чат-бота, что нам подарить близкому человеку, предварительно снабдив ИИ контекстом, чтобы он понимал, о каком человеке идет речь, какие у него предпочтения», - сказала Синякова.

Эксперт подчеркнула, что нейросети способны разрешить и психологические проблемы внутри пары. Человек рассказывает чат-боту о своих конфликтах в отношениях, а тот в ответ вполне может предложить здравые решения. При этом ИИ не будет настаивать на изменении партнера, и его советы могут оказаться более действенными, чем разговор с подругой.

«Есть боты, которые могут улучшить взаимоотношения между людьми и в целом разрешить какие-то психологические проблемы. Это далеко не полноценная работа со специалистом, но какие-то здравые идеи имеют место быть. Этим вполне можно пользоваться», - отметила Синякова.

При этом такая помощь обойдется дешевле, чем походы к квалифицированному психологу, и существенно сэкономит время. А иногда человек может даже почувствовать эмпатию от так называемой «скорой эмоциональной помощи».

Ранее стало известно, что мошенники научились обманывать людей на сайтах знакомств с помощью искусственного интеллекта. Злоумышленники, основываясь на языковых моделях человека, создают дипфейки, втираются в доверие к жертве и крадут данные.