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Агитпоезд Минобороны прибыл в Уссурийск

Масштабная военно-патриотическая акция «Единство в памяти. Сила в подвиге!» стартовала 19 апреля с Киевского вокзала Москвы. Во время движения железнодорожный состав проследует через всю страну и преодолеет порядка 33 тысяч километров.
2025-05-29 19:08:59
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Агитационный поезд Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!» сделал остановку в Уссурийске. На митинге у железнодорожного вокзала выступили представители командования Восточного военного округа, администрации города, духовенства. Главной целью акции организаторы назвали противодействие искажениям истории и укрепление связи между армией и обществом.

Шестеро активистов и волонтеров региона были награждены медалями «За помощь и милосердие» за поддержку участников специальной военной операции. Двадцать подростков вступили в движение «Юнармия», а отряд школы №6 получил имя Героя России майора Павла Сарана.

Гости смогли осмотреть экспозиции в тематических вагонах. От исторических стендов до образцов трофейной техники, захваченной в зоне СВО, - бронетранспортеров M113 и бронеавтомобилей Cougar, MaxxPro и Roshel Senator. Особое внимание вызвал вагон Главного управления кадров Минобороны, где рассказывали о возможностях военного образования и подвигах уроженцев Приморья.

На дискуссионной площадке «Разговоры о важном» юнармейцы пообщались с Героем России сержантом Юрием Мушенковым. Также на площади работал пункт отбора на военную службу по контракту, а всех желающих угощали солдатской кашей и радовали концертной программой.

По оценкам организаторов, мероприятие в Уссурийске посетили более 7 000 человек. Следующая остановка патриотической акции - Биробиджан. Поезд преодолеет около 33 тысяч километров по всей стране, завершив маршрут, начавшийся 19 апреля в Москве.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Минобороны России #уссурийск #агитпоезд
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