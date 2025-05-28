Во Владивостоке встретили агитпоезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!»

Во Владивосток прибыл агитационный поезд Минобороны России «Единство в памяти. Сила в подвиге!». Торжественная встреча состава прошла с участием командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины, сообщает оборонное ведомство.

Девять жителей Приморья, представляющих общественные и волонтерские организации, были отмечены медалями Минобороны России «За помощь и милосердие». Награды за содействие в специальной военной операции вручил отличившимся руководитель акции генерал-майор Дмитрий Евмененко.

В рамках мероприятия также состоялось торжественное вступление юношей и девушек в военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Юнармейскому отряду Владивостокского госуниверситета присвоено имя Героя Российской Федерации полковника Сергея Ефремова.

Агитационный поезд включает в себя тематические вагоны. Среди них: «Служению Отечеству - мой выбор!», «80 лет Великой Победы!», «Время героев выбрало нас», «Невыученные уроки истории». Также в состав поезда вошли вагоны под названиями «Победа куется на земле», «Всегда на высоте», «Флот - Помним! Чтим! Наследуем!», «Юнармия: путь защитника», каждый из которых посвящен различным аспектам военной службы, исторического наследия и патриотического воспитания.

Особое внимание посетителей привлекли образцы трофейной техники, захваченной в зоне проведения специальной военной операции военнослужащими Вооруженных сил России. Среди экспонатов была представлена техника, стоящая на вооружении стран НАТО и принимавшая участие в боевых действиях на стороне украинских националистов: бронетранспортеры M113 и бронеавтомобили Cougar, MaxxPro, Roshel Senator.

Следующая остановка состава состоится в Уссурийске.

Ранее Минобороны сообщило, что поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!» прибыл в Хабаровск. Этот город стал 38-м населенным пунктом, который посетил состав с трофеями специальной военной операции.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.