Форум «Юнармии» прошел в Подмосковье в честь девятилетия движения

В Подмосковье прошел всероссийский форум движения «Юнармия» под названием «Плечом к плечу», приуроченный к девятилетию организации. В рамках мероприятия наградили отличившихся юнармейцев, а региональным отделениям движения присвоили имена героев Отечества.

С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он отметил роль наставников в патриотическом воспитании молодежи и подчеркнул вклад выпускников движения в защиту страны.

«Когда началась специальная военная операция, 11 тысяч выпускников "Юнармии" взяли в руки оружие и встали на защиту своей Родины. Большое чувство гордости вызывает то, что среди них - 700 кавалеров ордена Мужества, три Героя России», - заявил Кириенко.

Глава Минобороны Андрей Белоусов в письменном обращении к участникам форума призвал активнее вовлекать ветеранов СВО в работу с молодежью. Он также подчеркнул, что «Юнармия» сегодня занимает одно из ведущих мест среди молодежных патриотических объединений в стране.

Форум завершился праздничным концертом, в котором приняли участие Олег Газманов, Юта и другие артисты.