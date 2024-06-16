В Москве наградили финалистов кинофестиваля «Юнармия в кадре»

В Москве накануне подвели итоги кинофестиваля «Юнармия в кадре». Торжественная церемония прошла в кинотеатре «Москино Космос». В мероприятии поучаствовали заместитель начальника управления военно-патриотической работы и взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления ВС РФ Александр Мищенко, замначальника главного штаба «Юнармии» Екатерина Чижикова, Герой России Вячеслав Сивко, ветеран специальной операции Олег Чайкивский, представители Российского общества «Знание», деятели культуры и другие.

В конкурсе участвовали кинофильмы и видеоролики длиной до 20 минут, снятые с помощью мобильника, фотоаппарата, видеокамеры и других цифровых устройств. Работы принимались в семи номинациях: «Лучший документальный патриотический фильм», «Семья и Отечество», «Лучший музыкальный клип», «Лучший художественный фильм», «Социальный ролик», «Лучшее видео с Героем» и «Юный блогер». В каждой из них определили победителей в двух возрастных категориях - до 13 лет и старше 14 лет. Номинация «Семья и Отечество» была утверждена в 2024 году в честь Года семьи.

В номинации «Лучший документальный патриотический фильм» победили Егор Сотнич из Республики Бурятия и Владимир Ходыкин из Ростовской области. В номинации «Лучший художественный фильм» первыми стали Илья Карпов из Московской области и команда из Ростовской области.

В номинации «Лучший социальный ролик» победили команда из Москвы и Варвара Атаманова из Кемеровской области. Лучшие музыкальные клипы сделали Анна Юринская и Анастасия Безматерных из Пермского края. В номинации «Лучшее видео с Героем» первыми стали Михаил Гордиенко из Ханты-Мансийского автономного округа и Кирилл Иванов из Москвы.

В номинации «Семья и Отечество» победили Андрей Бабенко из Хабаровского края и Ислам Барахоев из Республики Ингушетия. Среди юных блогеров первое место заняли Глеб Сосков из Забайкальского края и Юлия Ляшок из Амурской области.

Кроме того, Мария Бреусова из Вологодской области и Роман Алешкевич из Брянской области получили призы в специальных номинациях.