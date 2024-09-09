Губернатор Подмосковья Воробьев рассказал о подготовке контрактников

Добровольцев, подписавших контракт с Минобороны, начинают тренировать в учебно-тренировочном центре. Занятия проводят опытные инструкторы с боевым опытом, курс включает в себя штурм вражеского опорника, применение БПЛА, первую медпомощь на поле боя, окопной войне, применению оружия в бою и многому другому.

«Есть ребята, которые приходят, они не служили, им трудно влиться. Мы всегда поможем, подскажем, это приветствуется... Здесь кругом одни плюсы: обеспечение, инструктора с большим опытом, здесь пришел ни с чем, а ушел с большими знаниями. Это боевое братство, чтобы мы с победой потом все вернулись домой», - поделился контрактник Юхан.

Умению оказать первую медицинскую помощь на поле боя оказывается особое внимание. Первым делом новобранцев обучают, как наложить жгут или турникет, чтобы остановить кровотечение.



Работу инструкторов курирует ветеран спецназа, герой России Сергей Лысюк.

«Первичная подготовка, выживание на поле боя, что нельзя направлять оружие в товарища. Самое главное, не впадать в панку, когда получил ранение. Бывают такие раны, что любой смертный подумает, что это уже не жилец, а люди выживают и показывают им, что надо бороться до последнего, чтобы спасти товарища, и сохранить себе жизнь, чтобы уничтожать врага», - сказал он.

Подготовка контрактников находится на контроле у губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Это работа слаженная, ведется она с первого дня, и мы видим, по оценке ребят, инструкторы делают все, чтобы каждого бойца подготовить. Эта работа и дальше будет продолжаться, мы ведем активный набор ребят, наших героев, добровольцев, которые приходят сюда, чтобы выполнять гражданский воинский долг», - высказался Воробьев.

При этом Подмосковье оказывает поддержку бойцам и на передовой. Туда регулярно отправляется высокотехнологичное оборудование необходимое для современного боя: квадрокоптеры, детекторы БПЛА, системы РЭБ.

Ранее на полигоне Московского военного округа военнослужащие прошли обучающий курс, где воссоздали атмосферу реального боя.