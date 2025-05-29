Рособрнадзор запретил проводить ЕГЭ в классах с круглыми столами

Сдачу ЕГЭ в аудиториях с круглыми столами исключили, заявила пресс-служба Рособрнадзора.

По информации ведомства, жалобы на подобную организацию поступили из ППЭ Москвы. Инцидент произошел на экзамене по истории.

«В двух аудиториях за круглым столом совместно с другими участниками экзамена. По итогам рассмотрения жалобы исключена организация последующих экзаменов в аудиториях с круглыми столами», - добавили в ведомстве.

Предполагается, что при такой рассадке выпускников расстояние между ними недостаточное, что может повлиять на списывание и подсказки. Также это может нарушать личные границы подростков.

Экзаменационная кампания стартовала 23 мая - в этот день старшеклассники сдавали историю, литературу и химию. 27-го числа писали ЕГЭ по математике базового уровня и ЕГЭ по математике профильного уровня. 30 мая настанет черед русского языка, а 2 июня - обществознания и физики. 5 июня можно будет сдать биологию, географию и письменную часть всех иностранных языков, а 10-го - устную часть всех иностранных языков и информатику.