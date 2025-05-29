Американист: уход Маска с госслужбы не связан с личной ссорой с Трампом

Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск завершает свою карьеру госслужащего, потому что у него изначально не было политических амбиций. Кроме того, в связи с упадком рынка Tesla ему более важно сейчас заниматься бизнесом. Такое мнение выразил в беседе со «Звездой» американист, политолог Рафаэль Ордуханян.

«Конфликта как такового личного между Трампом и Маском нет, они понимают друг друга. Ситуация складывается таким образом, что Илон Маск выполнил свою первоначальную функцию - он принял огонь на себя в очень большой степени. Так как он никогда не претендовал и у него не было политических амбиций, Трампу было очень комфортно с ним работать», - объяснил Ордуханян.

Кроме того, акции компании Tesla, владельцем которой является Маск, упали на 50%. У акционеров возникло много вопросов, и Маску необходимо заняться возникшими в корпорации проблемами.

«Конечно, он не мог оставить это без внимания. Поэтому отошел в сторону и занимается бизнесом. Но тем не менее контактов они (Маск и Трамп. - Прим. ред.) не теряют», - утверждает политолог.

По мнению эксперта, президент США Дональд Трамп и Илон Маск приняли верное решение по поводу ухода последнего из политики. Тем более что Маск никогда не был официальным членом администрации Штатов, работал «на общественных началах».

«Я считаю, что и Трамп, и Маск приняли мудрое решение по этому поводу. Другое дело - насколько это будет благоприятно для карьеры и того, и другого. Этот вопрос остается открытым. Здесь есть один нюанс. Основное противодействие реформы Маска - оно не со стороны либералов, а со стороны внутренней политики Республиканской партии... Это еще элемент противостояния Дональда Трампа внутри Республиканской партии. К сожалению, для Трампа это нарастающая угроза», - отметил Ордуханян.

По его словам, не исключено, что предприниматель вернется в «помощники Трампа», когда выправит положение своей компании.

Напомним, Илон Маск заявил, что его запланированный срок на посту специального госслужащего завершается. Он объявил о своем решении уйти из политики на следующий день после того, как раскритиковал флагманский бюджетный законопроект Трампа.

Представитель Белого дома сообщил Reuters, что Маск начнет процесс оформления документов на увольнение уже сегодня вечером.