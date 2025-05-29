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Эксперт назвал запрет пошлин Трампа «тяжелой артиллерией» деловых кругов

Федеральный суд США по делам международной торговли признал, что Трамп превысил свои полномочия, которыми он наделен по Закону об экономических полномочиях в случае международных ЧС.
Ирина Егорова 2025-05-29 12:01:43
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Решение суда о блокировке введенных торговых пошлин Трампа имеет значение и в будущем может сказаться на всей экономике США, считает американист Владимир Васильев. В комментарии «Звезде» он отметил, что дело может дойти и до Верховного суда страны.

«Трампу приходится выстраивать правовые барьеры, и преодолевать их с каждым разом все сложнее и сложнее. Эта процедура направлена на то, чтобы "выхолостить" содержание тарифной политики, не мытьем так катаньем торпедировать», - заявил эксперт.

По словам специалиста, возможно, за этим стоит конфликт деловых кругов, так как они выступают категорически против экспериментов с тарифным законодательством. Изначально они действовали по медийной линии, но Трампа это не остановило.

«А после этого пошла в ход "тяжелая артиллерия" в виде этого решения суда по международной торговле. Тарифы должны быть такие, как они были до Трампа - 2% на весь американский импорт мировой. Поэтому сегодня этот суд, с моей точки зрения, просто представлял и является инструментом деловых кругов США», - подчеркнул Васильев.

Также американист подчеркнул, что большинство американских граждан негативно относятся к введенным тарифам.

«И это тоже надо понимать, что если Трамп в каких-то сферах представляет из себя борца за американские интересы, но в случае с тарифами это не работает, большая часть общества против», - добавил эксперт.

Накануне Федеральный суд США по делам международной торговли заблокировал введенные главой Белого дома Дональдом Трампом импортные пошлины. Их действие будет приостановлено на постоянной основе. Это объясняется тем, что Трамп превысил свои полномочия, которыми он наделен по Закону об экономических полномочиях в случае международных ЧС.

#сша #Дональд Трамп #пошлины #торговля #наш эксклюзив #деловые круги
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