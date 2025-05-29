ВС РФ уничтожили компункт украинского центра ССО в Николаевской области

Минобороны России сообщает об уничтожении командного пункта центра спецопераций «Юг» ССО Вооруженных сил Украины в Николаевской области.

По цели нанесли комплексный удар. К делу привлекли расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», а также беспилотники «Герань-2».

Отмечено, что на момент нанесения удара в командном пункте располагались личный состав и командование подразделения. Также удалось поразить склад боеприпасов и места стоянки техники. На видео можно наблюдать детонацию боеприпасов.

Ранее сообщалось, что дроны «Герань-2» сожгли стоянку техники ВСУ в районе населенного пункта Великая Чернетчина в Сумской области. Это была военная техника 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.