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ВС РФ уничтожили компункт украинского центра ССО в Николаевской области

По врагу нанесли комплексный удар при помощи ОТРК «Искандер-М» и беспилотников «Герань-2».
2025-05-29 11:09:36
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении командного пункта центра спецопераций «Юг» ССО Вооруженных сил Украины в Николаевской области. 

По цели нанесли комплексный удар. К делу привлекли расчет оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», а также беспилотники «Герань-2».

Отмечено, что на момент нанесения удара в командном пункте располагались личный состав и командование подразделения. Также удалось поразить склад боеприпасов и места стоянки техники. На видео можно наблюдать детонацию боеприпасов.

Ранее сообщалось, что дроны «Герань-2» сожгли стоянку техники ВСУ в районе населенного пункта Великая Чернетчина в Сумской области. Это была военная техника 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#Искандер #спецоперация #ССО ВСУ #Герань #Комплексный удар
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