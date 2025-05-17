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Дроны «Герань-2» сожгли стоянку техники ВСУ в Сумской области

Стоянка техники врага находилась в районе населенного пункта Великая Чернетчина.
2025-05-17 09:48:27
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российское оборонное ведомство поделилось кадрами поражения БПЛА «Герань-2» пункта временной дислокации стоянки ВСУ в Сумской области.

Отмечается, что стоянка находилась в районе населенного пункта Великая Чернетчина.

«Кадры поражения беспилотными летательными аппаратами "Герань-2" по пункту временной дислокации стоянки ВВСТ 82 одшбр (отдельной десантно-штурмовой бригады, - Прим.ред.) ВСУ в районе н.п. Великая Чернетчина Сумской области», -говорится в сообщении Минобороны.

На кадрах видно, как «Герань-2» прилетают точно по целям. Один удар – и вражеские машины тут же охватывает огонь.

Материал подготовили Виктория Бокий и Николай Баранов.

#бпла #дроны #сумская область #техника ВСУ #Пункт временной дислокации
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