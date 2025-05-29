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Россиянам напомнили о законах, которые вступают в силу в июне

В частности, начнут действовать дополнительные меры по борьбе с кибермошенниками. Также вступает ряд мер, направленных на поддержку участников СВО и их семей.
Ирина Егорова 2025-05-29 11:16:34
© Фото: Vladimir Baranov, Global Look Press, Global Look Press

С 1 июня 2025 года в России вступает в силу ряд новых законов. Так, заработает комплекс мер, направленных на борьбу с кибермошенниками. В частности, банки, госорганы, операторы связи и маркетплейсы не смогут информировать граждан через иностранные мессенджеры, сообщает 360.ru.

«Сообщения с кодами доступа для "Госуслуг" не будут приходить во время телефонного разговора, когда человек может находиться под влиянием злоумышленника», - говорится в Telegram-канале председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Кроме того, вступает в силу закон о снятии самозапрета на кредиты через «Госуслуги» только с применением усиленной квалифицированной электронной подписи. Услугой с 1 марта воспользовались более 10 млн россиян.

«Все это позволит защитить граждан от действий преступников, а также убережет их от финансовых потерь», - подчеркнул председатель Госдумы.

Ряд законов касается поддержки участников СВО и их семей. Они вступили в силу с 23 мая. Например, согласно одному из них, у детей участников боевых действий на территории РФ будет возможность поступать на программы бакалавриата и специалитета по особой квоте. Некоторым абитуриентам предоставят право поступать в вузы без экзаменов. Второй закон упрощает для участников спецоперации процедуру внесудебного банкротства. 

Также в июне российское законодательство обновится нововведением о защите граждан от недобросовестных предпринимателей. С 27 июня представители бизнеса должны предварительно уведомить о начале предпринимательской деятельности, чтобы у них не было возможности уклониться от проверок своих товаров и условий производства.

В мае в силу вступил ряд норм о противодействии мошенничеству, закон об усилении защиты персональных данных, а также повысился контроль за деятельностью иностранных агентов.

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