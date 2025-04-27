Володин рассказал об основных законах, вступающих в силу в мае

В мае в силу вступает ряд норм о противодействии мошенничеству, закон об усилении защиты персональных данных, а также повышается контроль за деятельностью иностранных агентов. Об этом напомнил россиянам председатель Государственной думы Вячеслав Володин.

«Кредитные организации будут обязаны разработать документы о мероприятиях, предотвращающих заключение договоров потребительского займа без добровольного согласия клиента», - написал парламентарий в своем телеграм-канале.

По словам Володина, в рамках усиления защиты персональных данных кратно вырастут штрафы за утечку личной информации граждан. Компаниям же, допустившим подобное нарушение повторно, придется заплатить до 3% своей выручки. Отмечается, что такие меры помогут решить проблему, а борьба с кибермошенничеством станет эффективнее.

Также в России расширяются основания для признания иноагентами. Так, к ним будут относиться в том числе лица, которые оказывают помощь иностранным государственным органам в деятельности, направленной против безопасности РФ, а также вовлекают граждан в сбор сведений в области военно-технической деятельности.

«Предатели, скрывшиеся за рубежом, не смогут уйти от правосудия: судебное разбирательство будут проводить без их участия по 20 уголовным статьям», - написал Володин.

Он отметил, что этот комплекс мер направлен на защиту суверенитета Российской Федерации.

Ранее в Госдуме РФ одобрили закон о защите россиян от кибермошенничества. Согласно законопроекту, банки будут обязаны проверять добровольность снятия денег в банкомате.