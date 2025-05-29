Ближайший к зоне СВО: как выглядит новый госпиталь Минобороны в Брянске

Раненые бойцы смогут быстрее получить высококвалифицированную помощь. Новый филиал военного клинического госпиталя Минобороны РФ открыли в Брянске. Это ближайший к линии боевого соприкосновения центр такого уровня. Огромный комплекс оснащен передовым оборудованием и рассчитан на 150 мест. Лечить наших героев будут лучшие врачи. Среди них и те, кто спас десятки жизней непосредственно на передовой.

Военно-строительному комплексу Минобороны на возведение этого объекта потребовалось около двух лет. Сегодня здесь сотни кабинетов и палат, оснащенных по последнему слову техники. Все оборудование отечественного производства. Сердце клинического госпиталя - операционные. Заведует отделением Эмиран Тагиров. У него за плечами двадцатилетний опыт работы. Полгода провел в зоне СВО - проводил операции в полевых условиях. Говорит, что о лучших условиях для работы и не мечтал.

«Хирургический стол с пультом управления, эндохирургический комплекс, представлен экраном и комплексом камер. Комплекс осветительный, он состоит у нас без двух ламп. В большую лампу у нас встроена видеокамера, которая сразу во время операции позволяет передавать картинку на экран. Так у нас проводится сеанс телемедицины. То есть, при необходимости, если затруднительная ситуация, либо требуется консультация более узкого специалиста, мы осуществляем связь с московскими госпиталями», - объяснил начальник хирургического отделения Эмиран Тагиров.

Одно из преимуществ госпиталя такого высокого уровня - он находится в Брянске. Это ближайший к линии боевого соприкосновения центр. А значит и квалифицированную помощь нашим бойцам здесь будут оказывать быстрее, сохраняя принцип так называемого «золотого часа», когда помощь раненому нужна здесь и сейчас.

«На территории госпиталя есть вертолетная площадка. Это говорит о том, что сложных пациентов мы способны госпитализировать оперативно. Естественно, что это позволит в кратчайшее время оказывать всю необходимую помощь. Пока идет СВО, госпиталь будет оказывать помощь участникам специальной военной операции. Есть военнослужащие, которые уже уволены из рядов Вооруженных Сил. Безусловно, будем оказывать помощь и им», - пообещал начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны РФ Дмитрий Тришкин.

Медицинский персонал госпиталя сегодня укомплектован более чем на 80 процентов. Большинство медиков перешли сюда из старого корпуса госпиталя. У многих за плечами более 30 лет опыта.

«Междисциплинарное взаимодействие специалистов различных профилей позволяет оказывать максимально эффективную помощь. Комплексный подход к лечению включает не только медицинскую, но и психологическую поддержку наших пациентов. Безусловно, данный госпиталь имеет важную социальную значимость и для региона, и для страны в целом», - сказала статс-секретарь - замминистра обороны РФ Анна Цивилева .

И медиков продолжат привлекать. К слову, уже в сентябре в Брянской области начнет работу филиал Сеченовского медицинского университета. Студенты будут здесь проходить практику.

«И вот сегодня мы разговаривали с Дмитрием Вячеславовичем, чтобы здесь была кафедра военной медицины. Вот эту работу мы с сентября начинаем. В дальнейшем, врачи будут приходить на работу, как в систему медицины Брянской области, так и в данный военный госпиталь», - рассчитывает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Брянский военный госпиталь в цифрах: больше 13 тысяч единиц оборудования, 270 врачей и медсестер, которые смогут оказывать помощь более 5,5 тысячам пациентов в год, 150 койкомест.

«В случае необходимости, может быть увеличено число коек как минимум в два раза за счет большого количества помещений и резервов самого госпиталя», - отметил травматолог-ортопед Сергей Прытков.

Реализация таких проектов - задача Верховного главнокомандующего. Необходимо нарастить объемы высокотехнологичной помощи в сфере военной медицины и завершить строительство 19 новых военных госпиталей. Этот, в Брянске, один из первых, которые открыли в этом году.