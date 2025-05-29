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Оператор «Ланцета» уничтожил самоходку Krab на Сумском направлении

Украинская САУ польского производства стала добычей военнослужащих Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон».
2025-05-29 11:03:45
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинской самоходки польского AHS Krab в зоне специальной военной операции.

Уточняется, что вражеское самоходное артиллерийское орудие было сожжено при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет». Перед уничтожением оно было обнаружено на Сумском направлении. 

Отмечено, что цель ликвидировали операторы Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Ранее операторы «Рубикона» уничтожили украинскую машину разминирования в районе города Изюм. Они, как и в случае с Krab в Сумской области, использовали «Ланцет». Также военнослужащие центра опубликовали подборку с уничтожением разведывательных БПЛА противника.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#спецоперация #краб #ланцет #Рубикон #Сумское направление
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