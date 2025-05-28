МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
«Звезда-2025» Звезда плюс Смарт ТВ Смартфон Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Операторы БПЛА уничтожили машину разминирования ВСУ в районе Изюма

Украинскую бронетехнику поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет».
2025-05-28 13:58:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российское оборонное ведомство сообщает об уничтожении украинской машины разминирования вблизи населенного пункта Изюм.

Уточняется, что бронетехнику поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет». Это сделал расчет Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон». 

Ранее сообщалось, что российские дроны сожгли украинскую 122-миллиметровую самоходку «Гвоздика» в Харьковской области. Враг пытался маскироваться в лесополосе, но его все равно обнаружил разведывательный беспилотник Zala. После этого были нанесены удары. 

Помимо этого, российское оборонное ведомство показало видео с уничтожением украинского танка на Сумском направлении. На кадрах видно, как красиво и красочно полыхает техника ВСУ. 

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Харьковская область #спецоперация #машина разминирования #ланцет #изюм #Рубикон
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
1
Патрон против дрона
2
БАРС. Добровольцы. Часть 2-я
3
СВО и ВОВ. Тыл для Победы
4
БАРС. Добровольцы. Часть 1-я
5
Вьетнам. Оружие Победы
6
Северный десант
7
Высшая школа ПВО
8
Фрегаты 11356. Россия/Индия
9
ТВВИКУ. Высшая школа инженерных войск
10
Броневики СВО. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Международный вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 