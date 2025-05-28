Операторы БПЛА уничтожили машину разминирования ВСУ в районе Изюма

Российское оборонное ведомство сообщает об уничтожении украинской машины разминирования вблизи населенного пункта Изюм.

Уточняется, что бронетехнику поразили барражирующим боеприпасом «Ланцет». Это сделал расчет Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон».

Ранее сообщалось, что российские дроны сожгли украинскую 122-миллиметровую самоходку «Гвоздика» в Харьковской области. Враг пытался маскироваться в лесополосе, но его все равно обнаружил разведывательный беспилотник Zala. После этого были нанесены удары.

Помимо этого, российское оборонное ведомство показало видео с уничтожением украинского танка на Сумском направлении. На кадрах видно, как красиво и красочно полыхает техника ВСУ.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.