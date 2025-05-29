Шойгу: Стамбул становится основной площадкой для переговоров РФ и Украины

Стамбульская площадка становится основной для переговоров России и Украины, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на встрече с генеральным секретарем Совета национальной безопасности Турции Окаем Мемишем.

По его словам, в столице Турции стороны обсуждали вопросы касаемо и Черноморской сделки, и зерновой сделки, теперь площадка выступает для переговоров Москвы и Киева по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Также Шойгу выразил благодарность руководству Турции за предоставление площадки для переговоров между Москвой и Киевом.

«Знаем, что Анкарой были приложены немалые усилия, в том числе в плане обеспечения безопасности, в целях создания оптимальных условий для работы делегаций», - отметил секретарь Совбеза РФ.

Первый раунд прямых переговоров между Россией и Украиной прошел 16 мая в Стамбуле. Второй пройдет также в турецкой столице 2 июня.