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Задержан подозреваемый в попытке отравить животных в Московском зоопарке

Мужчина подбросил таблетки в вольеры рысей и леопарда Мизера. Камеры видеонаблюдения зоопарка зафиксировали этот момент.
Ирина Егорова 2025-05-28 09:37:03
© Фото: svetlanaakulova1, Telegram © Видео: svetlanaakulova1, Telegram

Мужчину, который накануне пытался отравить рысей и леопарда Мизера в Московском зоопарке, задержали. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Им оказался 43-летний житель столицы. Он доставлен в отдел полиции, проводится разбирательство», - написала она.

Мотивы его поступка выясняются правоохранителями.

Ранее на камеры видеонаблюдения попал момент, как некий посетитель столичного зоосада подбросил таблетки в вольеры животных. Генеральный директор зоопарка Светлана Акулова назвала случившееся «отвратительным преступлением».

Животные не успели съесть опасное лакомство, его вовремя заметили при плановом осмотре вольеров. Хищники на данный момент чувствуют себя хорошо. 

#отравление #МВД РФ #зоопарк #Животные #подозрваемый
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