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Неизвестный пытался отравить рысей и леопарда в Московском зоопарке

Зоопарк передаст следствию видеоматериалы. На кадрах видно, как некий человек бросает что-то в вольеры.
Владимир Рубанов 2025-05-27 21:35:52
© Фото: Telegram/svetlanaakulova1 © Видео: Telegram/svetlanaakulova1

Посетитель Московского зоопарка пытался отравить рысей и леопарда Мизера. Неизвестный подбросил таблетки в их вольеры. Камеры видеонаблюдения зафиксировали этот момент, сообщила генеральный директор Светлана Акулова.

Она назвала случившееся «отвратительным преступлением».

«Это не случайность, не шалость - это осознанное, хладнокровное покушение на жизнь животных, находящихся под нашей защитой», - заявила она.

Начато внутреннее расследование. Зоопарк передаст следствию видеоматериалы. На кадрах видно, как некий человек бросает что-то в вольеры.

Сейчас в зоопарке проводят полную проверку всех вольеров. Одновременно специалисты исследуют обнаруженные вещества, чтобы определить их состав и возможную опасность для животных.

Зверей дополнительно обследуют, добавила Акулова. Безопасность на территории усилят.

Зоопарк будет добиваться самого строгого применения закона к тем, кто посягает на жизнь и здоровье животных, пообещала гендиректор. Она выразила уверенность, что преступника найдут и привлекут к ответственности.

#отравление #Животные #таблетки #московский зоопарк #рыси #светлана акулова #леопард мизер
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