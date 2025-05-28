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Гутерриш выразил обеспокоенность ударами дронов ВСУ по России

С 20 по 27 мая российские средства ПВО перехватили и уничтожили 2331 украинский дрон, из которых 1465 БПЛА были уничтожены вне зоны специальной военной операции.
Ян Брацкий 2025-05-28 02:34:35
© Фото: Michael Kappeler, dpa Globallookpress

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил крайнюю озабоченность в связи с атаками украинских беспилотников по территории России и пострадавших среди гражданского населения. Об этом журналистам рассказал его официальный представитель Стефан Дюжаррик.

«Генеральный секретарь обеспокоен сообщаемыми последствиями ударов украинских беспилотников по гражданскому населению в Российской Федерации», - приводит Life его слова.

Ранее в Минобороны сообщили, что в период с 20 по 27 мая российские средства ПВО перехватили и уничтожили 2331 украинский дрон, из которых 1465 БПЛА вне зоны специальной военной операции.

По данным оборонного ведомства, киевский режим атакует гражданскую инфраструктуру и население в российских  регионах.

В Кремле напомнили, что Россия будет обеспечивать свою безопасность внезависимости от мирного процесса. Президент Владимир Путин четко дал понять, что никто не может «просто так хулиганить беспилотниками в России», напомнил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

#ООН #беспилотники #ВСУ #дроны #Антониу Гутерриш #Дюжжарик
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