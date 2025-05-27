Песков: Путин дал понять, что «хулиганить» беспилотниками в РФ нельзя

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия будет обеспечивать свою безопасность независимо от мирного процесса. Об этом он сказал в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По его словам, Владимир Путин четко дал понять, что никто не может «просто так беспилотниками хулиганить у нас тут в России».

«Будете хулиганить - будете получать», - сказал представитель Кремля.

Российские средства ПВО за неделю уничтожили 2331 украинский БПЛА, из них 1465 - вне зоны военной спецоперации.

На фоне атак ограничения полетов коснулись аэропортов Москвы, Иваново, Ярославля, Нижнего Новгорода, Калуги, Тамбова и других городов.

Ранее Минобороны опубликовало список целей, пораженных с 20 по 26 мая в украинском тылу. Это объекты аэродромной инфраструктуры, склады с вооружениями, заводы ВПК, радиолокационные станции ПВО, зенитные ракетные комплексы и пункты временной дислокации войск.