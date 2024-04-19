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Алжир пообещал вернуться с вопросом принятия Палестины в ООН

Постпред страны Амар Бенджама заявил, что Палестина заслуживает своего места среди членов организации.
Сергей Лебедев 2024-04-19 03:10:14
© Фото: Sean Kilpatrick Keystone Press Agency Globallookpress

Алжир еще вернется к вопросу полноправного членства Палестины в Организации Объединенных Наций. Об этом заявил постоянный представитель страны при ООН Амар Бенджама.

«Мы вернемся более сильными и более громкими и с поддержкой подавляющего большинства Генеральной Ассамблеи», - цитирует ТАСС слова дипломата.

По словам Амара Бенджамы, подавляющая поддержка заявки Палестины говорит о том, что государство заслуживает своего места среди членов ООН.

Напомним, США наложили право вето на алжирский проект резолюции по принятию Палестины в Организацию Объединенных наций в качестве полноправного члена.

При этом за проект резолюции проголосовали двенадцать членов Совета Безопасности ООН. Воздержались две страны - Великобритания и Швейцария.  

#ООН #Израиль #палестина #Алжир #СБ ООН #резолюция #Совет безопасности #Амар Бенджама
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