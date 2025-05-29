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В ООН оценили предложение России о втором раунде переговоров с Киевом

Представитель Генсека ООН также сообщил, что не в курсе просила ли Россия принять участие представителей организации.
Дарья Ситникова 2025-05-29 04:06:23
© Фото: IMAGOThomas Trutschel, www.imago-images.de, Global Look Press

ООН приветствует все возможные усилия по завершению украинского кризиса. Об этом заявил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик во время ответа на вопрос РИА Новости.

«Мы приветствуем любые усилия, которые приведут к прекращению этого конфликта», - сказал он.

По его словам, все усилия в соответствии с международным правом, уставом ООН, со всеми соответствующими резолюциями ООН и территориальной целостностью Украины, будут полезны для решения этой ситуации.

На вопрос о том, просила ли Россия принять участие представителей ООН в соответствующей встрече, Дюжаррик ответил, что «не в курсе каких-либо запросов в ООН», однако сказал, что проверит.

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей лавров сообщил, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной состоится 2 июня в Стамбуле. По его словам, Москва уже разработала меморандум, в котором излагается российская позиция по решению кризиса.

Делегация во главе с Владимиром Мединским готова передать этот документ украинской переговорной группе и дать пояснения в процессе второго раунда.

#Россия #в стране и мире #ООН #Украина #второй раунд переговоров
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