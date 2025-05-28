Путин: на транспорт для инвалидов до 2030 года выделено 150 млрд рублей

На создание парка специализированного транспорта для людей с ограничениями по здоровью выделено 150 млрд рублей, заявил Владимир Путин на заседании Совета по физкультуре и спорту.

Эта программа должна быть реализована до 2030 года, сказал президент. В ней заложены средства на создание условий для передвижения людей, которые в этом нуждаются.

«Рассчитываю, что ничего там сокращаться не будет. Будем эту программу осуществлять», - добавил Путин.

Нужно поощрять водителей такси перевозить инвалидов-колясочников, предложил глава государства. По его словам, взыскания не всегда бывают эффективны, поэтому нужно придумать специальные бонусы.

«Нужно не просто ссылаться на закон и грозить пальцем, потому что бывает, исчезают, растворяются такси, и грозить некому, и не на кого накладывать взыскания. Надо придумать систему поощрения, бонусов за обслуживание вот этой категории граждан», - сказал Владимир Путин.

На заседании Совета по физкультуре и спорту президент поручил создать условия для занятия спортом ветеранам специальной военной операции. Кроме того, должна быть разработана Концепция развития адаптивного спорта и физкультуры до 2030 года и на перспективу до 2036 года.