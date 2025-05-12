Расчеты 152-миллиметровых пушек «Гиацинт-Б» самоходного артиллерийского полка 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили вражескую гаубицу Д-30, ангары, пикапы и живую силу ВСУ.

Минобороны показало кадры, на которых расчеты буксируемых пушек наносят удары по противнику.

Артиллеристы получили точные координаты мест сосредоточения ВСУ, быстро навелись и отправили серию снарядов по цели на расстоянии более 15 километров. После точного попадания детонировали боеприпасы ВСУ.

Корректировка огня обеспечила точное поражение целей с минимальным расходом боеприпасов. После выполнения задачи техника была замаскирована, а бойцы укрылись в убежище.

Расчеты пушек 2А36 «Гиацинт-Б» каждый день поддерживают штурмовые подразделения, уничтожают объекты противника и ведут контрбатарейную борьбу на дистанции до 30 км.

«Это орудие предназначено в основном для контрбатарейной борьбы из-за ее дальности. Самая жирная цель была - ангар, где находились 25 боевиков. Как говорили, ВСУ и наемники», - рассказал командир орудия с позывным Барон.

Артиллеристы работают в сложных условиях. Расчеты тратят всего несколько минут на выстрел после получения цели и часто меняют огневые позиции. «Гиацинты» устанавливают в капонирах, маскируют сетями и выставляют посты воздушной охраны.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.