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Нарышкин заявил, что Россия не имеет права быть слабой

Нарышкин отметил, что устойчивость недостижима без добрых и равноправных отношений с соседями по Евразийскому региону.
Владимир Рубанов 2025-05-28 16:07:59
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Безопасность на евразийском континенте и во всем мире зависит от прочного положения России, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

История учит тому, что у РФ просто нет права быть слабой, сказал он на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Россия не имеет права отказываться от собственных ценностей и пускаться в погоню за химерами тоталитарного либерализма и глобализма», - подчеркнул глава СВР.

Нарышкин отметил, что такая устойчивость недостижима без добрых и равноправных отношений с соседями по Евразийскому региону и единомышленниками во всем мире.

Руководитель СВР выразил уверенность, что Россия вместе с партнерами способны найти мирное решение самых сложных мировых проблем.

В Москве 27-29 мая проходит XIII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Участие в форуме подтвердили более 129 делегаций из 105 стран. Ранее к его участникам обратился Владимир Путин.

#в стране и мире #форум #Сергей Нарышкин #свр #служба внешней разведки #Евразия #безопасность
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