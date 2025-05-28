Нарышкин заявил, что Россия не имеет права быть слабой

Безопасность на евразийском континенте и во всем мире зависит от прочного положения России, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

История учит тому, что у РФ просто нет права быть слабой, сказал он на международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Россия не имеет права отказываться от собственных ценностей и пускаться в погоню за химерами тоталитарного либерализма и глобализма», - подчеркнул глава СВР.

Нарышкин отметил, что такая устойчивость недостижима без добрых и равноправных отношений с соседями по Евразийскому региону и единомышленниками во всем мире.

Руководитель СВР выразил уверенность, что Россия вместе с партнерами способны найти мирное решение самых сложных мировых проблем.

В Москве 27-29 мая проходит XIII международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Участие в форуме подтвердили более 129 делегаций из 105 стран. Ранее к его участникам обратился Владимир Путин.