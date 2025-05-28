Путин: новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой

Президент РФ Владимир Путин обратился к участникам 13-й международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая в эти дни проходит в Москве.

Путин подчеркнул, что новая архитектура безопасности должна быть равной и неделимой. Это означает, что все страны должны иметь твердые гарантии безопасности, но не за счет интересов других государств.

«Важно сделать наш континент пространством мира и стабильности, примером устойчивого экономического, социального и культурного развития», - говорится в видеообращении.

В качестве примеров президент привел Шанхайскую организацию сотрудничества, Евразийский экономический союз, Организацию Договора о коллективной безопасности, Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии.

Также он отметил, что в сегодняшней работе надо опираться на позитивный исторический опыт. Вторая мировая война кардинально повлияла на развитие международного сообщества, добавил Путин.

«Празднование (юбилея Победы в Великой Отечественной войне. - Прим. ред.) в Москве стало еще одним символом объединения вокруг идеалов Великой Победы, вновь показало настрой наших друзей и партнеров на формирование более безопасного мира, на конструктивное сотрудничество и совместное решение глобальных проблем», - сказал российский лидер.

Путин выразил уверенность, что на встрече в Москве участники разработают новые подходы по укреплению международного мира и стабильности.

Организацией форума занимается Совет безопасности России, он проводится ежегодно с 2010 года. Участники обмениваются мнениями по темам терроризма, экстремизма, транснациональной преступности, незаконного оборота наркотиков и новых вызовов и угроз.

Вчера мероприятие было открыто под председательством секретаря Совбеза РФ Сергея Шойгу. Оно продлится до 29 мая. На встречу приглашены представители более чем 150 государств Глобального Юга и Востока, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также руководство более 20 международных организаций.