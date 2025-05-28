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Путин пригласил лидера Йемена на российско-арабский саммит

Председатель Руководящего президентского совета Йеменской Республики приехал в Москву с официальным визитом.
Владимир Рубанов 2025-05-28 16:45:46
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Владимир Путин принял в Кремле председателя Руководящего президентского совета Йеменской Республики Рашада Аль-Алими. Лидер Йемена приехал в Москву с официальным визитом.

Президент подчеркнул почти 100-летние отношения между странами. Сейчас возобновляет работу российское посольство в Йемене.

«Благодаря нашим специалистам в Йемене были созданы многочисленные объекты промышленности, инфраструктуры, в том числе и хорошо работающий до сих пор глубоководный порт», - сказал Путин.

Глава государства назвал перспективные направления сотрудничества между странами - сельское хозяйство, рыболовство, добыча полезных ископаемых, энергетика.

Кроме того, президент пригласил Рашада Аль-Алими на саммит «Россия - Арабский мир», который планируют провести в октябре в Москве.

#Владимир Путин #Йемен #Визит #Сотрудничество #посольство #Рашад Аль-Алими
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