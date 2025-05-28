Агитпоезд с трофеями спецоперации прибыл в Хабаровск

Уникальный агитационный поезд МО РФ «Единство в памяти. Сила в подвиге!» прибыл в Хабаровск. Об этом сообщает российское оборонное ведомство. При этом город стал уже 38-м населенным пунктом, который посетил состав с трофеями специальной военной операции.

Жители и гости Хабаровска смогли увидеть захваченные в зоне СВО образцы военной техники иностранного производства - бронетранспортер M113 и бронеавтомобили Cougar, MaxxPro, Roshel Senator. А внутри вагонов посетителям показали стрелковое оружие, современную боевую экипировку, военную и специальную технику наших войск.

В железнодорожный состав вошли тематические вагоны, которые получили названия «Служению Отечеству - мой выбор!», «80 лет Великой Победы!», «Время героев выбрало нас», «Невыученные уроки истории». Также посетители смогут увидеть вагоны под названием «Победа куется на земле», «Всегда на высоте», «Флот - Помним! Чтим! Наследуем!», «Юнармия: путь защитника».

Неравнодушным гражданам вручили ведомственные медали «За помощь и милосердие», «За Веру и служение Отечеству», а также памятные подарки.

В завершение митинга состоялась торжественная церемония передачи Боевого знамени 56-й гвардейской стрелковой Смоленской Краснознаменной дивизии 19-го гвардейского Сибирского Сталинградского стрелкового корпуса командованию Восточного военного округа.

Ранее агитпоезд прибыл в Комсомольск-на-Амуре. Экспозицию железнодорожного состава посетили более 10 тысяч жителей и гостей города.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.