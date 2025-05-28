Лавров пообещал, что о новом раунде переговоров объявят в ближайшее время

Дата следующего раунда прямых переговоров России и Украины будет объявлена в ближайшее время, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Хочу подчеркнуть, что мы всегда предлагали и предлагаем украинской стороне урегулировать все проблемы путем диалога и дипломатии», - добавил Лавров.

Ранее глава ведомства уточнил, что украинская сторона подтвердила намерение провести второй этап переговоров. По его словам, это уже позитивное развитие ситуации.

Москва сейчас ведет работу над меморандумом. В документе будут содержаться принципы и сроки урегулирования, а также условия прекращения огня.

Напомним, что Москва и Киев впервые с 2022 года провели прямые переговоры в Стамбуле на тему урегулирования конфликта 16 мая. Стороны достигли определенных соглашений - договорились об обмене военнопленными по формуле «1 000 на 1 000» и решили представить свое видение прекращения огня.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан накануне заявил, что они вновь могут предоставить площадку для переговоров в Стамбуле.