Лавров указал на условия статуса Украины в урегулировании конфликта

Возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из требований России для урегулирования конфликта, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Он в очередной раз отметил, что первопричины конфликта должны быть устранены. В решении вопроса Москва всегда предлагала путь переговоров и дипломатии.
«Акцент Запада на принципе территориальной целостности в вопросе Украины неприемлем при полном игнорировании права нации на самоопределение», - сказал глава ведомства.
Также он добавил, что вскоре будет объявлена дата следующего раунда переговоров российской и украинской делегаций. Сейчас стороны работают над меморандумом, где будут изложены принципы урегулирования и прекращения огня.
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