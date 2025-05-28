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Лавров указал на условия статуса Украины в урегулировании конфликта

Он в очередной раз отметил, что первопричины конфликта должны быть устранены.
Ирина Егорова 2025-05-28 11:11:03
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из требований России для урегулирования конфликта, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Он в очередной раз отметил, что первопричины конфликта должны быть устранены. В решении вопроса Москва всегда предлагала путь переговоров и дипломатии.

«Акцент Запада на принципе территориальной целостности в вопросе Украины неприемлем при полном игнорировании права нации на самоопределение», - сказал глава ведомства.

Также он добавил, что вскоре будет объявлена дата следующего раунда переговоров российской и украинской делегаций. Сейчас стороны работают над меморандумом, где будут изложены принципы урегулирования и прекращения огня.

#Россия #Украина #Сергей Лавров #МИД РФ #переговоры #статус #урегулирование
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