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Москвич бросил животным в зоопарке валерьянку, чтобы «привести их в чувство»

Мужчина перебросил в вольеры к рысям и леопарду в Московском зоопарке через ограждение и высокий забор неизвестные таблетки. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
Ирина Егорова 2025-05-28 11:40:29
© Фото: МВД России © Видео: МВД России

Подозреваемый в отравлении животных в Московском зоопарке на допросе назвал мотив своих действий, сообщает 360.ru со ссылкой на полицию. По его словам, он купил кошачью валерьянку в ближайшей к своему дому аптеке, приехал в зоопарк и подкинул ее леопарду Мизеру и рысям.

«Хотел привести их в чувство», - попытался оправдаться он.

Правоохранители изъяли упаковку с препаратом у задержанного и отправили на исследование. Причины действий фигуранта устанавливаются.

Сейчас в столичном зоосаде работают следователи.

Действия 43-летнего москвича попали на камеры видеонаблюдения, а само опасное лакомство нашли сотрудники зоопарка во время служебного обхода.

#в стране и мире #отравление #Леопард #МВД РФ #рысь #Допрос #московский зоопарк #москвич #валерьянка
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