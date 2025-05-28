Москвич бросил животным в зоопарке валерьянку, чтобы «привести их в чувство»

Подозреваемый в отравлении животных в Московском зоопарке на допросе назвал мотив своих действий, сообщает 360.ru со ссылкой на полицию. По его словам, он купил кошачью валерьянку в ближайшей к своему дому аптеке, приехал в зоопарк и подкинул ее леопарду Мизеру и рысям.

«Хотел привести их в чувство», - попытался оправдаться он.

Правоохранители изъяли упаковку с препаратом у задержанного и отправили на исследование. Причины действий фигуранта устанавливаются.

Сейчас в столичном зоосаде работают следователи.

Действия 43-летнего москвича попали на камеры видеонаблюдения, а само опасное лакомство нашли сотрудники зоопарка во время служебного обхода.