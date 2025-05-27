«Клещи» у Зеленого Поля: как наши бойцы продвигаются в ДНР

Шквал кассетных боеприпасов и целый рой дронов-камикадзе: боевики ВСУ, засевшие в лесополосе, были уверены, что под таким огнем российским бойцам до них не дойти. Поэтому, когда перед ними внезапно возник наш штурмовик, - сдались безоговорочно.

«Вышел навстречу. Ну и притаился. Когда поближе услышал шум. Они оцепенели, тут уже побросали оружие», - говорит командир отделения Алексей Фирсов.

Еще в феврале Алексей работал механизатором в родном Забайкалье. А уже в мае тракториста представили к ордену Мужества. 58-летний боец в одиночку захватил опорник и взял в плен неонацистов.

«Они отмазывались. Один вообще говорил, что пошел в магазин, тэцэкашники скрутили и увезли насильно. Потом выяснилось, что это уже опытные вээсушники. Воевавшие с 2015-го года», - рассказывает он.

Воевать не числом, а умением - это о бойцах группировки «Восток». Четыре штурмовика 430-го мотострелкового полка 29-й гвардейской армии под непрерывным огнем заняли стратегически важные вражеские опорники. ВСУ били по отряду минометами, сыпали сбросами с дронов и накрывали артиллерией, но наши парни не оставили позиций.

«Больше двух недель мы удерживали два опорника, тем самым открыв дорогу в населенный пункт Разлив. Чтобы туда на мотоциклах закатывались, как говорится, мотогруппы, штурмовики, освобождая данный населенный пункт», - рассказал командир взвода с позывным Тишина.

Максимальная скорость, которую развивает такой квадроцикл, - 120 километров в час. На таких передвигаются многие наши бойцы в зоне спецоперации. Главное преимущество такого транспорта - в том, что он очень устойчивый и на пересеченной местности не перевернется.

А вот для воздушной поддержки наших штурмовиков - операторов FPV-дронов - больше важна незаметность. Поэтому для езды они выбирают менее габаритные мотоциклы. На них бойцы группы «Дальневосточные ветра» залетают прямо в здание.

Позиция выбрана с расчетом на то, что внутри дома они вне поля зрения операторов дронов ВСУ.

Запуск беспилотника из здания - задача повышенной сложности. Но только не для наших асов из Забайкалья. «Птица» успешно минует крышу и устремляется на западные рубежи.

Забайкальские «небесные снайперы», как называют себя сами бойцы, надежно прикрывают снайперов земных.

Эта необычная пара стрелков только-только вернулась из окрестностей недавно освобожденного Богатыря. Снайперу с позывным Улар уже 51 год, его напарнику - всего 21. Взаимопонимание, несмотря на 30-летнюю разницу в возрасте, - полное.

«Есть чему поучиться у него, есть чему он научит. Насчет инноваций там всяких», - говорит старший.

Второй снайпер боевой двойки, вчерашний студент Иван, в зону спецоперации приехал по зову сердца - вызвался добровольцем.

«Бабушка мне дала молитву, когда я уезжал, она нас всех спасает. Ну, не только меня, еще моих друзей. Очень сильно им помогла вообще», - говорит он.

Линия фронта под натиском группировки «Восток» методично сдвигается на запад. Наши войска продвигаются на северо-запад от Богатыря, а также на север от взятого недавно Отрадного. Воины-дальневосточники берут в «клещи» Новополь и Зеленое Поле. За оккупированные ВСУ населенные пункты идут ожесточенные бои.