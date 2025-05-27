В России зафиксировали четыре случая заражения геновариантом коронавируса

В России выявлены четыре случая заражения геновариантом коронавируса NB 1.8.1, но этот вирус не отличается более тяжелым течением. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова журналистам.

«На сегодняшний день мы выявили его в Российской Федерации. Четыре случая на сегодняшний день инфицирования этим новым геновариантом коронавируса», - заявила она.

По ее словам, на сегодняшний день проблемой остается новый коронавирус, но она не очень острая. Впервые вирус появился в январе и был описан в текущем году в Китае. Также предоставили его подобную характеристику в разных странах Азии, в Индии, В США.

«Он течет так же, как и обычный сегодняшний период коронавируса, все известные нам геноварианты омикрона. Все наши тест-системы, мы уже все это определили, работают и выявляют новый коронавирус, поэтому пропустить его здесь нельзя будет», - добавила Попова.

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что происходящее должно вызывать определенную настороженность. Специалисты РФ продолжают «плотный эпидемиологический геномный надзор» за четырьмя больными. По словам российских специалистов и коллег в разных странах, более тяжелым течением он не отличается.

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн ранее рассказал что зафиксированная вспышка коронавируса в Юго-Восточной Азии может дойти до России. Однако ее масштабы не будут такими, как в период пандемии.