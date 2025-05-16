Альтштейн допустил, что волна COVID-19 в Азии дойдет до России

Вспышка коронавируса, зафиксированная в Юго-Восточной Азии, может дойти до России, однако ее масштабы не будут такими, как в период пандемии, сообщил в разговоре со «Звездой» вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

Специалист напомнил, что вирус никуда не делся и вспышки будут происходить повсеместно, несмотря на официальное окончание пандемии.

«Заболеваемость продолжается, но, конечно, она идет на невысоком уровне... Дойдет ли он до нас? Как не дойти? Конечно, дойдет», - сказал вирусолог.

Информация о новой волне заболеваемости COVID-19 в Гонконге и Сингапуре появилась на этой неделе - уровень вырос с 1,7% в середине марта до актуальных 11,4%, отмечает издание Independent.

По словам вирусолога, на данный момент заболеваемость коронавирусом сохраняется на уровне в несколько тысяч заболевших в день - в 100-200 раз меньше, чем в период пандемии.

Напомним, в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Нулевого пациента в нашей стране выявили 1 марта, уже через полтора месяца врачи зафиксировали 14 тысяч заболевших. Вплоть до мая 2023 года весь мир боролся с болезнью.

По мнению американских властей, природа вируса - искусственная, а пандемия произошла из-за его утечки из лаборатории в Ухани.