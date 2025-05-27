Госдеп: США поддерживают прямые переговоры между Россией и Украиной

США продолжают поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной, заявила спикер госдепартамента Тэмми Брюс.

Президент США Дональд Трамп поддерживает любой механизм, ведущий к справедливому и долгосрочному миру, добавила она. Позиция администрации Белого дома состоит в том, что военного решения конфликта нет, необходимо дипломатическое решение.

Сторонам украинского конфликта нужно избегать дальнейшей эскалации и провести переговоры по мирному урегулированию, сказала Брюс.

Ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Встреча делегаций состоялась в Стамбуле 16 мая.

Стороны договорились по предложению Москвы обменяться пленными в формате «1 000 х 1 000», а также условиями для прекращения огня. Россия выразила готовность продолжать переговоры.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что работа по украинскому урегулированию ведется. По его словам, это требует времени, поскольку речь идет об устранении первопричин конфликта.