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Госдеп: США поддерживают прямые переговоры между Россией и Украиной

В Вашингтоне призвали стороны избегать дальнейшей эскалации.
Владимир Рубанов 2025-05-27 22:50:04
© Фото: Valerie Plesch, dpa, Global Look Press

США продолжают поддерживать прямые переговоры между Россией и Украиной, заявила спикер госдепартамента Тэмми Брюс.

Президент США Дональд Трамп поддерживает любой механизм, ведущий к справедливому и долгосрочному миру, добавила она. Позиция администрации Белого дома состоит в том, что военного решения конфликта нет, необходимо дипломатическое решение.

Сторонам украинского конфликта нужно избегать дальнейшей эскалации и провести переговоры по мирному урегулированию, сказала Брюс.

Ранее Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Встреча делегаций состоялась в Стамбуле 16 мая.

Стороны договорились по предложению Москвы обменяться пленными в формате «1 000 х 1 000», а также условиями для прекращения огня. Россия  выразила готовность продолжать переговоры.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что работа по украинскому урегулированию ведется. По его словам, это требует времени, поскольку речь идет об устранении первопричин конфликта.

#Украина #сша #переговоры #стамбул #Госдепартамент #урегулирование
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