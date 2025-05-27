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Прокуратура начала проверку после попытки отравления в зоопарке Москвы

Пресненская межрайонная прокуратура занялась установлением обстоятельств ситуации в Московском зоопарке, когда неизвестный попытался отравить животных.
Дарья Ситникова 2025-05-27 22:25:48
© Фото: Telegram/svetlanaakulova1

Пресненская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств инцидента, который произошел в Московском зоопарке. Об этом сообщила прокуратура Москвы в своем Telegram-канале.

По информации Московского зоопарка, посетитель пытался отравить рысей и леопарда Мизера. Неизвестный мужчина подбросил таблетки в вольеры этих животных.

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова сообщила, что камеры видеонаблюдения зафиксировали момент совершения действия. По ее словам, это «отвратительное преступление».

На данный момент в зоопарке проводят полную проверку всех вольеров. Зверей также дополнительно обследуют. Помимо этого, специалисты одновременно исследует обнаруженные вещества, чтобы понять их состав и возможную опасность для животных.

Ход и результаты процессуальной проверки, которая проводится по данному факту, на контроле в прокуратуре. Безопасность на территории усилят.

#проверка #отравление #Животные #таблетки #московский зоопарк #светлана акулова #Пресненская межрайонная прокуратура
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