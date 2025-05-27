Робот-сапер убрал подозрительный объект на парковке у метро «Тропарево»

В Москве у метро «Тропарево» робот-сапер снял с припаркованного внедорожника подозрительный предмет и погрузил во взрывозащитный контейнер. Об этом сообщил корреспондент «Звезды».

После сообщений о непонятной коробке под днищем автомобиля часть парковки у станции метро перекрыла полиция. Подозрительный предмет не повлиял на работу подземного перехода и метро.

В правоохранительных органах ситуацию пока официально не комментировали, а что именно нашли под машиной все еще неизвестно.